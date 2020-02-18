هندرسون يستبعد عودة كوتينيو الى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

رد قائد ولاعب وسط ​ليفربول​ الانكليزي جوردان ​هندرسون​، على التقارير التي تتحدث عن امكانية عودة اللاعب البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ في صفوف نادي ​بايرن ميونيخ​ معارا من برشلونة الى النادي الانكليزي من جديد في نهاية الموسم.



وفي حوار صحفي قال هندرسون: "حين غادر كوتينيو، شعرت أنه كان علينا تعزيز أنفسنا بصفقة أخرى لتعويضه".

Advertisements

واضاف: "رحيل كوتينيو خسارة كبيرة لنا وهذا طبيعيا ان يشعر به أي فريق كان يقدم من خلاله هذا المستوى الرائع، وفي النهاية نجحنا بدونه وقدمنا مستويات رائعة".

وعن إمكانية عودته: "كوتينيو هو صديق بالنسبة لي، وهو لاعب استثنائي ويمتلك امكانيات فنية تساعده في النجاح، شخصيا أرحب بعودته إلى ليفربول، لكن الأمر لا يخصني من الأفضل أن توجه هذا الطلب للمدرب".

وختم بالقول: "لو سألت اللاعبين عن رايهم بعودته فالجميع مع فكرة عودته ولكن اعتقد ان وقته مع ليفربول قد انتهى وأصبح من الماضي، واتمنى في المستقبل القريب أن اراه بمستواه المعهود".