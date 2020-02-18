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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو يحسم الجدل حول فضيحة السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني، عن إلغاء التعاقد مع شركة I3 Ventures" التي تقدم خدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحسابات النادي.
وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قد زعمت مؤخرًا بتورط شركة "I3 Ventures" مع برشلونة، وأنه تم استئجارها لحماية سمعة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته.
وقال بارتوميو لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" لدينا تقاليد في النادي، ونملك 144 ألف عضو، ومبادئ الديموقراطية عالية جدًا، ونحن نتمتع بالصرامة ولدينا آليات".
وأضاف:" أريد أن احسم الجدل، لم يتعاقد النادي مع الشركة من أجل التقليل من أي شخص، ولا اللاعبين أو المديرين والرؤساء السابقين، سندافع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يتهموننا بمثل هذه الممارسات".
واختتم:" هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها شخص عن مثل هذه القضايا، لكننا نتعامل معها بهدوء ومسؤولية".
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