سولشاير يسخر من وكيل بول بوجبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

تحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أنه لايرغب في التطرق لحرب كلامية مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب بول بوجبا عبر وسائل الإعلام، حيث قام سولشاير باستفزاز رايولا في الساعات الماضية عندما أكد "بأن بوجبا هو لاعب في مانشستر يونايتد وليس لدى وكيله"، فيما رد رجل الأعمال "بأن بوجبا ليس سجين لدي المدرب".

وقال المدرب النرويجي لمحطة سكاي سبورتس البريطانية تعليقًا على ما قاله مينو رايولا : “حسنًا، لست مضطرًا للتعليق من خلال وسائل الإعلام على مينو رايولا وما يقوله، ربما أستطيع التحدث معه بنفسي”.

وأضاف : “الجميع يعرف وسائل الإعلام وبأنه لا يمكنك التحكم بكل شيء، على أي حال، أي شخص لديه صوت يمكنه تقديم رأيه، ولكن الذكي لا يعلق على أشياء كثيرة مختلفة”.