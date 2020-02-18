شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً: لايبزيج يجدد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلن نادي ​لايبزيغ​ الألماني اليوم رسمياً عن تمديد عقد لاعبه النمساوي كونراد ​لايمر​ بصورة مبكرة، خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان النادي الالماني قبل مواجهة توتنهام الانكليزي في ذهابث من نهائي دوري أبطال أوروبا. Advertisements وسيستمر لاعب الوسط صاحب الـ "22 سنة" مع النادي الألماني حتى 2023. ومن جانبه، قال ماركوس كروشه المدير الرياضي في لايبزيغ:" لايمر لاعب مهم بالنسبة لنا، ويمكنه أن يعطي دفعة كاملة في كل مركز وكل مباراة". وشارك لايمر في 18 مباراة أساسياً مع لايبزيغ تحت المدرب يوليان ناغلسمان.

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