إتفاق بين يوفنتوس وكيليني على التجديد لسنة إضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أكّد الصحفي في صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية ​نيكولو سكيرا​ والذي سبق وأن أجرت معه صحيفة السبورت الإلكترونية مقابلة، أن نادي ​يوفنتوس​ توصل إلى إتفاق مع قائد الفريق ​جورجيو كيليني​ على تجديد عقده لعام إضافي، حتّى شهر حزيران من العام 2021.



وأشار سكيرا إلى أنه تم التوصل إلى إتفاق أيضا مع اللاعب الفرنسي ​بليس ماتويدي​ لتجديد العقد حتّى عام 2021 هو الآخر.

وغاب كيليني عن يوفنتوس في الأشهر الست الماضية بعد تعرضه إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يشارك لأول مرة في مباراة بريشيا الماضية كبديل.