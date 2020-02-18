فيصل الجفن يحرج الإعلاميين الرياضيين بتغريدة مثيرة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

نشر الناقد الرياضي فيصل الجفن، تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أحرج من خلالها الإعلاميين الرياضيين بسبب التراشق والاتهامات التي يشهدها الوسط الرياضي خلال الفترة الحالية.



وقال الجفن: «مخجل التراشق الحاصل هذه الأيام من بعض الإعلاميين في وسطنا الرياضي.. مخجل ومستفز.. لدينا أبناء نخشى عليهم من هذا الفراغ الفكري!».

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وتأتي تغريدة الجفن في وقت يشهد الكثير من الجدل، بعد انتشار مقطع مصور، لعدد من العمالة الوافدة في مدرجات مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي، نسبها البعض إلى إدارة نادي الشباب.

واتهم بعض الإعلاميين إدارة الشباب بإدخال العمالة الوافدة إلى مدرجات مباراة الشباب والنصر بمقابل مالي، من أجل الظفر بجائزة المليون ريال، وهو الأمر الذي نفته الإدارة الشبابية في بيان رسمي.

وعلى إثر هذه الاتهامات، خرج مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب خليف الهويشان، بتصريحات نارية هاجم من خلالها نادي النصر، ما دعى الهيئة العامة للرياضة إلى فتح تحقيق في لمعرفة تفاصيل الحادثة.