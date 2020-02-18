يورجن كلوب يعتذر لمدرب اليوفي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قام يورجن كلوب مدرب ليفربول بالاعتذار لمدرب يوفنتوس ماورتسيو ساري مؤكدًا أنه لا يريد فرض الضغط على مدرب السيدة العجوز، وذلك بعد التصريحات التي ذكر فيها كلوب بأنه فوجيء بأن اليوفي لا يتصدر الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق ١٠ نقاط علي الأقل.



وقال مدرب الريدز في المؤتمر الصحفي : “لا أريد أن أضع ماورتسيو ساري تحت الضغط..أنا لا ألعب هذا النوع من الألعاب”.

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وأضاف : “في بعض الأحيان لا أفكر قبل أن أتكلم..يحدث هذا، قلت أنني لا أعرف لماذا لا يتقدم يوفنتوس بـ10 نقاط في الدوري”.

وكان المدرب الألماني قد علق على فوز لاتسيو على الإنتر في قمة الدوري الإيطالي فقال : “لقد شاهدت مباراة إنتر ولاتسيو وعرفت السبت..هذين الفريقين هما السبب فالإنتر اشتعل مجدداً ولاتسيو يلعب موسم القرن بالنسبة له ولذا فإن التنافس شديد بينهم”.

واختتم حديثه بقوله : “لم أكن أرغب في ممارسة أي ضغط على ماورتسيو فأنا احترمه كثيراً وكنت سعيداً عندما قال أنني مرح..أقوياء أشياء لا ينبغي أن يأخذها الجميع بجدية..سأقول الآن أن هو المُفضل للفوز بلقب دوري الأبطال وبهذا وضعت عليهم الضغط..لا أعتقد بأمانة أن أي شىء سأقوله سيضع ضغطاً على أي فريق”.