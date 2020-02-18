شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يخسر خدمات سون لعدّة أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلن نادي ​توتنهام​ الانكليزي عبر موقعه الرسمي أن نجمه الكوري الجنوبي ​هيونغ مين سون​ سوف يخضع إلى عملية جراحية في ذراعه بعد أن تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة أستون فيلا في ​الدوري الانجليزي​ الممتاز.

وأشار النادي اللندني إلى النجم الكوري الجنوبي سوف يغيب عن الملاعب لعدّة أسابيع. وبهذه الإصابة تأكد غياب سون عن مباراة الذهاب أمام لايبزيغ الألماني في الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سيغيب عن مواجهة تشيلسي في الدوري الانكليزي الممتاز يوم 22 من الشهر الجاري.

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