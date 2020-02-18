شكرا لقرائتكم نجم الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل مباراة السوبر المصري ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية قبل ساعات من بطولة السوبر المصري التي ستجمعه فريقه المارد الأحمر بغريمه التقليدي نادي الزمالك غداً على أرضية ملعب محمد بن زايد وسط حضور جماهيري متوقع أن يملئ جنبات الإستاد الإماراتي الشهير.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي فإن القيمة التسويقية للدولي المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري انخفضت بواقع مليون يورو ما يوازي 17 مليوناً تقريباً في واحدة من المفاجآت الحزينة للاعب الراغب في خوض تجربة كروية جديدة بأحد الدوريات الخمس الكبرى.

واستقرت القيمة التسويقية للاعب حالياً الى 4 ملايين يورو ما يوازي 68 مليونا جنيهاً حالياً كونه أغلى لاعبي الأهلي والدوري المصري الممتاز بالرغم من التراجع الكبير في القيمة التسويقية.

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رمضان صبحي

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".