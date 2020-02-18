شكرا لقرائتكم جماهير الأبيض في الامارات تحتفل بسعد محمد بتورتة "السوبر يازمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من مشجعي الزمالك بالإمارات علي التواجد في فندق الاقامة الخاصة بسعد محمد لاعب الفريق وقامو باحضار تورتة مكتوب عليها السوبر يازمالك .

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

شارك رمضان صبحي صانع العاب الأهلي في مران فريقه الجماعي المقام حاليا علي ملعب الوحدة الاماراتي بعد عودته توا من اصابة قوبة في العضلة الخلفية.

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ويرفض الجهاز الفني المجازفة بالجناح الدولي رغم تعافي اللاعب بشكل شبه كامل من الاصابة.



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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".