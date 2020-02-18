شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة.. ويؤكد: لا تغير الا بخطاب من الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤلو اتحاد الكرة، طلب ناديي الاهلي والزمالك بتأجيل مباراة القمة المحدد لها بوم ٢٤ فبراير الحاري علي ستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري .

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واكد مسولو اتحاد الكرة انه لا توجد نية لتأجيل المباراة إلا بخطاب من الجهات الأمنية، نافين ما يتردد حول تحديد مصير اللقاء بعد مباراة السوبر .

كان الزمالك طلب تاجيل المباراة بسبب إجهاد لاعبيه ، كما اكد احمد حسن نجم الاهلي السابق ان فايلر طلب تاجيل المباراة ايضا.