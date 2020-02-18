شكرا لقرائتكم الدرندلي يحضر مران الأهلي لمؤازرة اللاعبين قبل موقعة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول للكرة بالإمارات المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الوحدة، ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

واشتمل مران اليوم على الجوانب الفنية وفقرة بدنية قوية، وركّز فايلرعلى الجوانب الفنية والخططية في المران وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في نهاية المران وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران وشهدت تدريبات الكرة حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين. .