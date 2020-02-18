شكرا لقرائتكم سول الكوري الجنوبي يتغلب على ملبورن فيكتوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق إف.سي سول الكوري الجنوبي بداية ناجحة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدف دون رد يوم الثلاثاء في مباراته الأولى بالمجموعة الخامسة.

وحسم إف.سي سول مباراته الأولى في البطولة القارية بهدف وحيد جاء بعد سبع دقائق فقط من بدايتها وسجله بارك تشو يونغ.

وحصد الفريق الكوري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع ملبورن فيكتوري الذي كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى في المجموعة أمام تشيانجراي يونايتد التايلاندي.