شكرا لقرائتكم سول الكوري الجنوبي يتغلب على ملبورن فيكتوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق إف.سي سول الكوري الجنوبي بداية ناجحة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدف دون رد يوم الثلاثاء في مباراته الأولى بالمجموعة الخامسة.
وحسم إف.سي سول مباراته الأولى في البطولة القارية بهدف وحيد جاء بعد سبع دقائق فقط من بدايتها وسجله بارك تشو يونغ.
وحصد الفريق الكوري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع ملبورن فيكتوري الذي كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى في المجموعة أمام تشيانجراي يونايتد التايلاندي.
كانت هذه تفاصيل خبر سول الكوري الجنوبي يتغلب على ملبورن فيكتوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.