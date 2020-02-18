سفيتولينا تودّع من الدور الأول في دورة دبي

ودّعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة دورة دبي الدولية في كرة المضرب من الدور الأول بخسارتها الثلاثاء أمام الأميركية جينيفير برايدي المتأهلة من التصفيات بنتيجة 2-6 و1-6.
واحتاجت الأميركية المصنفة 52 عالميا الى ساعة للفوز على منافستها المصنفة سادسة عالميا، والتي بلغت الدور نصف النهائي لبطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي.
لكن خسارة اليوم تضاف الى بداية موسم مخيبة للأوكرانية، بعد خروجها من الدور ربع النهائي لدورة هوا هين التايلاندية، ومن الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي أقيمت الشهر الماضي في مدينة ملبورن.
وتلعب برايدي الأربعاء في الدور الثاني مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17، في يوم يشهد أيضا خوض التونسية أنس جابر مواجهة قوية مع المصنفة ثانية عالميا وأولى في دبي الرومانية سيمونا هاليب.
كما تقابل غدا التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة على البلغارية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-4 و6-3.
وأعفيت هاليب وبليشكوفا من خوض غمار الدور الأول.
وفي أبرز مباريات الثلاثاء، فازت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا على مواطنتها كارولينا موتشوفا 6-4 و4-6 و6-صفر.
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