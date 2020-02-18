شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الأبيض فى الإمارات تحتفل بسعد محمد بتورتة "السوبر يا زمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من مشجعي فريق الزمالك بالإمارات على التواجد في فندق الإقامة الخاصة بسعد محمد لاعب فريق مواليد 2000 المصاب بمرض السرطان، وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك بعد غد، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات، وأحضر عدد من المشجعين في فندق اللاعب بالإمارات تورتة مكتوب عليها "السوبر يا زمالك".

كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه، وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته، ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته بالسرطان، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

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وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.