شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيف زاهر: السوبر المصري أصبح ترند فى العالم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة السابق، أن السوبر المصري أصبح ترند في العالم العربي والعديد من الدول العربية تطلب استضافته. وأضاف زاهر في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يتمنى سوبر قوى يليق بمصر ويتوقع تألق مصطفى محمد من الزمالك وأجاي من الأهلي.

ويدرس مسئولو بعثة فريق الزمالك في الإمارات خوض مباراة الأهلي بعد غد في السوبر المصري بالطاقم الاحتياطي ذو اللون الأزرق كاملا، بدلا من تغيير لون الشورت فقط.

وأكد مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة أن مسئولى الزمالك لا يرغبون فى ارتداء تي شيرت أبيض وشورت لون مختلف، ويفضلون ارتداء الفريق الطاقم الاحتياطي كاملا، حيث تنص اللوائح أن بطل الدوري وهو الأهلي يتم معاملته معاملة صاحب الأرض، وبالتالي سيرتدي لاعبوه الطاقم الأساسي الأحمر والشورت الأبيض، وهو ما يجعل ارتداء الزمالك الشورت الأبيض صعب وسيتم حسم المسألة غدا في الاجتماع الفني.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه يتمنى تواجد جماهير الزمالك لمؤازرة لاعبيها وتحقيق لقب السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها الخميس.

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وتابع أمير مرتضى: "أنتظر وجود جماهير الزمالك بأعداد كبيرة كما حدث في سوبر 2017"، متمنيا خروج المباراة بصورة مميزه في مباراة كلاسيكو العرب.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعي مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلي في الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر المصري في السابعة مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.

من ناحية أخرى عقد خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارت جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل بحث عدة أمور خاصة بالفريق وتدريباته واستعداده لمواجهة السوبر، وبحث رئيس البعثة مع مدير الكرة أمور خاصة بمران اليوم وغداً بجانب ترتيبات المباراة والأجتماع الفني الخاص بالمباراة وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة، ويحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.