شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح قبل السوبر.. وفايلر يصر على غلق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على غلق مران الفريق المقام حاليا على ملعب الوحدة الإماراتي، حيث أكد مسئولو الأهلي أن سبب نقل المران من ملعب سلطان بن زايد هو عدم وجود سياج حول الملعب، ويتدرب لاعبو الأهلي على ضربات الترجيح في مران الفريق تحسبا لانتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك بالتعادل، مما يعني في وقتها أن ضربات الترجيح ستحسم هوية البطل.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.