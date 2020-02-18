شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالسوبر.

الأهلى يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

رفض مسئولو النادي الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك في مباراة السوبر المحلي المُقرر لها بعد غدٍ، الخميس بأبوظبي، وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة.

تضاؤل فرص لحاق عماد حمدى بمواجهة الإسماعيلى مع بيراميدز

تضاءلت فرصة لحاق عماد حمدى لاعب خط وسط الإسماعيلى بمباراة فريقه مع بيراميدز، المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية ضمن مواجهات دور الستة عشر لكأس مصر بسبب الإصابة، حيث مازال اللاعب يعانى من شد فى العضلة الأمامية، الذى تعرض له فى مباراة الزمالك بالدورى، التى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

المهاجم الصريح يثير الخلاف فى الأهلى قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

يخوض فريق الكرة الأول بالأهلى مرانه، اليوم الثلاثاء، على أحد الملاعب التي تبتعد عن فندق الإقامة بأبوظبي قرابة الـ25 دقيقة وهو المران الذى سيقوم خلاله فايلر بتجربة خطة اللعب وبعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة السوبر.

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الزمالك يرفض المُجازفة بـ"جنش" فى السوبر المصرى بعد ودية جولدى

أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، عن سعادته بعودة الحارس للمُشاركة مُجدداً مع الفريق بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، حيث دفع به المدرب فى ودية جولدى، التي جمعت الفريقان لمدة 50 دقيقة، مساء أول أمس، الأحد، على ملعب النادى الأبيض، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الأبيض كلاً من مصطفى فتحى وإمام عاشور

كرواتيا تشارك بدلا من رومانيا فى دورة المنتخب الأولمبى الودية

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب رومانيا اعتذر عن عدم المشاركة في الدورة الودية التي ستقام في مارس المقبل بدبي، ويشارك فيها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب بسبب أرتباط منتخب رومانيا ببطولة أوروبا تحت 20 سنة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن منتخب كرواتيا سيشارك في هذه الدورة بدلًا من رومانيا، بجانب منتخبات السعودية والأرجنتين والمنتخب الأولمبي المصري، حيث يستعد المنتخب لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الصيف المقبل.

حسام البدرى يراقب عمرو جمال قبل إعلان قائمة الفراعنة لمواجهة توجو

وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى حساباته تمهيداً لإعادته لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة، للاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية حال استمرار مشاركته بصفة مستمرة مع فريقه بعد استعادته لحساسية التهديف وظهوره بشكل مميز فى المباريات الأخيرة.

دورات تدريبية للأهلى والزمالك بسبب الـ varأول مارس

طلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة عقد ندوة تعريفية مع ناديى الأهلى والزمالك بتقنية الـvar التى ستطبق مع بداية الدور الثاني بمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، وتم الاتفاق على أن تكون الندوة عقب مباراتى الفريقين فى السوبر، وأيضا مباراتهما بعد دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.