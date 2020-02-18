شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة ترصد ملعب محمد بن زايد قبل مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 48 ساعة تفصل جماهير الكرة المصرية عن مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي ضد الزمالك. كاميرا سوبر كورة تستعرض مشاهد من ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى قبل إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ووصل منذ قليل فريق النادي الأهلي إلى ملعب نادي الوحدة الاماراتي لخوض أول مران بأبوظبي، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الزمالك مساء بعد غد، الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى في السوبر المصري، ويتدرب الأهلي على ملعب الوحدة اليوم بدلاً من ملعب سلطان بن زايد كما كان مُقرراً من قبل. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعى مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلى فى الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبى، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

وأصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على غلق مران الفريق المقام حاليا على ملعب الوحدة الإماراتي، حيث أكد مسئولو الأهلي أن سبب نقل المران من ملعب سلطان بن زايد هو عدم وجود سياج حول الملعب.

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ويتدرب لاعبو الأهلي على ضربات الترجيح في مران الفريق تحسبا لانتهاء مباراة السوبر امام الزمالك بالتعادل، مما يعني في وقتها ان ضربات الترجيح ستحسم هوية البطل.