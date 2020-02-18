شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يرتدى "ترنج" جديد فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
ويدرس مسئولو بعثة فريق الزمالك في الإمارات خوض مباراة الأهلي بعد غد في السوبر المصري بالطاقم الاحتياطي ذو اللون الأزرق كاملا، بدلا من تغيير لون الشورت فقط.
وأكد مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة أن مسئولي الزمالك لا يرغبون في ارتداء تي شيرت أبيض وشورت لون مختلف، ويفضلون ارتداء الفريق الطاقم الاحتياطي كاملا، حيث تنص اللوائح أن بطل الدوري وهو الأهلي يتم معاملته معاملة صاحب الأرض، وبالتالي سيرتدي لاعبوه الطاقم الأساسي الأحمر والشورت الأبيض، وهو ما يجعل ارتداء الزمالك الشورت الأبيض صعب وسيتم حسم المسألة غدا فى الاجتماع الفني.
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