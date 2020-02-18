شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يرتدى "ترنج" جديد فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر ارتداء الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون "ترنج" جديد في مباراة السوبر أمام الأهلي، والمقرر لها بعد غد على ملعب محمد بن زايد بامارة أبو ظبي، وتسلم مسئولو الزمالك التصميم الجديد للترنج سوت الخاص بالجهاز الفني واللاعبين، وسيرتدي البدلاء الترنج الجديد في المباراة أيضا، فيما يتسلم مسئولو الزمالك تي شيرت المباريات الجديد الذي سيشارك به اللاعبون في المباريات عقب مباراة السوبر على أن يرتدي اللاعبون التي شيرت الجديد في مباراة الأهلي المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري في الدوري، أو مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 28 من نفس الشهر.

ويدرس مسئولو بعثة فريق الزمالك في الإمارات خوض مباراة الأهلي بعد غد في السوبر المصري بالطاقم الاحتياطي ذو اللون الأزرق كاملا، بدلا من تغيير لون الشورت فقط.

وأكد مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة أن مسئولي الزمالك لا يرغبون في ارتداء تي شيرت أبيض وشورت لون مختلف، ويفضلون ارتداء الفريق الطاقم الاحتياطي كاملا، حيث تنص اللوائح أن بطل الدوري وهو الأهلي يتم معاملته معاملة صاحب الأرض، وبالتالي سيرتدي لاعبوه الطاقم الأساسي الأحمر والشورت الأبيض، وهو ما يجعل ارتداء الزمالك الشورت الأبيض صعب وسيتم حسم المسألة غدا فى الاجتماع الفني.