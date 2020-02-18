بتروجت يهزم النصر 3 / 1 ويقترب من قمة المجموعة الثانية بالقسم الثانى

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واستطاع فريق بتروجت تحويل خسارته في الشوط الأول بهدف مقابل لا شىء إلى الفوز بالثلاثة في الشوط الثانى ليقتنص أغلى ثلاث نقاط له في الموسم الحالي يرتفع بها رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثانى للمجموعة، بالتساوى مع الداخلية وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 30 نقطة.
تقدم محمود السيد للنصر وتعادل احمد فيلكس لبتروجت في الدقيقة 83، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 93 وبعدها بدقيقة أضاف زميله رشاد محمد الهدف الثالث.
ونجح علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت في بناء فريق قوى للمارد البترولى من جديد بعدما استغنى عن العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقام بتصعيد العديد من اللاعبين الناشئين بالنادى، وهو ما أتى بثماره بعدما حقق الفريق الانتصار تلو الاخر خلال مباريات الدور الثانى واستطاع الدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود والعودة من جديد للأضواء.
وكانت نتائج المجموعة الثانية قد أسفرت بالأمس عن استمرار سيراميكا كليوباترا في سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الزرقا متذيل المجموعة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وما زال في المركز الأول للمجموعة.
كما شهدت الجولة كبرى المفاجآت بفوز جمهورية شبين خارج ملعبه على الترسانة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ويبتعد قليلا عن المراكز المتأخرة، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة وأصبح يحتاج لمعجزة من أجل الاستمرار بالمسابقة، كما استعاد منتخب السويس عافيته محققًا فوزًا غاليًا على النجوم بهدف مقابل لا شىء رافعا رصيده إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الخامس.
في الوقت الذى تعادل فيه القناة مع الداخلية سلبيًا ليرتفع رصيد الأول إلى 20 نقطة، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 25 نقطة في المركز الثانى للمسابقة، كما حقق المريخ فوزًا ثمينًا خاجر ملعبه على كوكاكولا بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة في المركز التاسع.
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