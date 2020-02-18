شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الجزيرة الإماراتي يشجعون الأهلي بمباراة القمة.. والأخير: أنتم دائما فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع التدوينات تويتر على توجيه الشكر لنادي الجزيرة الإماراتي، على دعمهم للقلعة الحمراء في مباراة القمة التى سيخوضها الأهلي أمام الزمالك يوم الخميس القادم، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى فى السوبر المصرى.

وأعادت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء نشر مقطع فيديو للاعبي نادى الوحدة الإماراتي وهو يشجعون النادي الأهلي في مباراة القمة القادمة، وكتبت الصفحة الرسمية: شكرا أبو ظبي وفخرها أنتم دائماً في القلب ❤️".

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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.



تعليق الاهلي على فيديو لاعبي الجزيرة الاماراتي

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبد المنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.