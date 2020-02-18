شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات ودية لتجهيز الطلائع لانطلاق مباريات الدور الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على إقامة أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لإنطلاق مباريات الدور الثانى للدوري والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل ، ويحاول الجهاز الادارى للفريق التنسيق مع الاندية لتحديد الاطراف الاخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل معمعة الدور الثانى .

ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل بانطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية ، وينتظر الفائز من مباراة الاسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية.

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وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق إنبى والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى