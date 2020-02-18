شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب الوحدة الإماراتى لخوض أول مران استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، فريق النادى الأهلى إلى ملعب نادى الوحدة الإماراتى لخوض أول مران بأبوظبى استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الزمالك مساء بعد غد الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى فى السوبر المصرى، ويتدرب الأهلى على ملعب الوحدة اليوم بدلاً من ملعب سلطان بن زايد كما كان مُقرراً من قبل.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعى مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلى فى الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبى، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".