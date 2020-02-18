شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أودفار موين حكم السوبر المصرى فى الإمارات .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الحكم المقرر إدارته لمباراة السوبر المصرى، والذى يجمع بين فريقى الأهلى و الزمالك، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، فى السابعة مساء الخميس المقبل.
ووقع الاختيار على الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ، ويعاونه ماجنوس لاندبرج ، و كيم توماس ، و تورى هانسن حكما رابعا، على أن يكون حكم الـ var الكرواتيان جوران جابريلو و ميرو جرجيتش .
ونرصد في الفيديو التالى أهم المعلومات عن النرويجى موين:
- يبلغ من العمر 41 عاما.
- يعمل فى خدمات الطوارئ بالإسعاف.
-بدأ مسيرته التحكيمية عام 1995.
-أول مباراة فى الدورى النرويجى أدارها عام 2003 .
- سبق له إدارة مباراة الأهلى و الزمالك بالدورى موسم 2015/2016 .
- أدار مباراة الأهلى و المصرى بنهائى كأس مصر 2017 والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.
- أدار 447 من المباريات .
- عدد البطاقات الصفراء التى أشهرها فى المباريات 1212.
- عدد البطاقات الحمراء التى أشهرها فى المباريات 62.
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