شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أودفار موين حكم السوبر المصرى فى الإمارات .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الحكم المقرر إدارته لمباراة السوبر المصرى، والذى يجمع بين فريقى الأهلى و الزمالك، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، فى السابعة مساء الخميس المقبل.

ووقع الاختيار على الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ، ويعاونه ماجنوس لاندبرج ، و كيم توماس ، و تورى هانسن حكما رابعا، على أن يكون حكم الـ var الكرواتيان جوران جابريلو و ميرو جرجيتش .

ونرصد في الفيديو التالى أهم المعلومات عن النرويجى موين:

-​ يبلغ من العمر 41 عاما.

-​ يعمل فى خدمات الطوارئ بالإسعاف.

-​بدأ مسيرته التحكيمية عام 1995.

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-​أول مباراة فى الدورى النرويجى أدارها عام 2003 .

-​ سبق له إدارة مباراة الأهلى و الزمالك بالدورى موسم 2015/2016 .

-​ أدار مباراة الأهلى و المصرى بنهائى كأس مصر 2017 والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

- أدار 447 من المباريات .

-​ عدد البطاقات الصفراء التى أشهرها فى المباريات 1212.

- ​عدد البطاقات الحمراء التى أشهرها فى المباريات 62.