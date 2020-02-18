شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسى الحديث: احتياطات كاملة خلال تواجد منتخب الصين فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان بيانا رسميا عن تواجد منتخب الصين للعبة، فى المعسكر المقام باستاد القاهرة، فى إطارالاستعداد لكأس العالم التى تقام الفترة المقبلة.

كان عدد من أولياء أمورسباحين مشاركين فى بطولة بالاستاد، كشفوا عن رؤيتهم منتخب الصين للخماسى يتدرب مع منتخبات مصر وبيلاروسيا وأوكرانيا بالمعسكر الدولى المقام باستاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس بأحد أندية التجمع الخامس، وهى البطولة المؤهلة لطوكيو 2020.

وجاء نص البيان كالتالى ..

بشأن ما أثير بالأمس من بعض أولياء أمور سباحين مشاركين فى بطولة سباحه مقامه ‏بهيئة ستاد القاهره الدولى من خوف وتحفظ عند رؤيتهم لمنتخب الصين للخماسى الحديث ‏وهو يتدرب مع منتخب مصر وبيلاروسيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا بالمعسكر الدولى المقام ‏بالقاهره إستعداداً لبطولة كأس العالم رقم (1) للخماسى الحديث ( المقامه من 26 /2 – ‏‏1/3/2020 ) بملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس ) والمؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو ‏‏2020 هذا الصيف .‏

نود إيضاح الآتى :‏

‏1-‏ إتخذت دولة الصين كل الإحتياطات المطلوبه لجميع لاعبيها بالمنتخبات القوميه الرياضيه ‏وذلك من بدايه تاريخ ظهور فيروس كورونا بالدوله وذلك بعزل جميع المنتخبات لكل ‏الألعاب المختلفه بمنطقه أمنه بالصين وعمل حجر صحى لهم ( لمده تجاوزت 14 يوم ) ‏وذلك للتأكد من عدم حمل أى فرد منهم للفيروس .‏

‏2-‏ ‏ حيث أن 2020 هى سنة التأهل والتصفيات المؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ‏إتخذت الصين قرار ببعث هذه المنتخبات (الأمنه تماماً) ومدربيها الى معسكرات خارجيه ‏ومنها يبدأ كل فريق مرحله التأهيل والبطولات الخارجيه . على أن يعود كل منتخب لعبه ‏مختلفه الى الصين بعد إنتهاء جميع التصفيات ومحاولة التأهيل فى جميع الألعاب المختلفه ( ‏وهى المده من الأن وحتى نهاية شهر مايو 2020) .‏

‏3-‏ ‏ منتخب الصين للخماسى الحديث قادم الى مصر من مدينة فرانكفورت ( بألمانيا ) يوم 15 / ‏‏2 / 2020 على رحلة الطيران الألمانى لوفتهانزا ( ‏LH582‎‏) .‏

‏4-‏ الاتحاد المصرى للخماسى الحديث كان قد خاطب وزارة الشباب والرياضه ووزارة الصحه ‏وجميع الجهات الأمنيه بمواعيد وصول ومغادرة جميع الفرق القادمه للمشاركه فى بطولة ‏كأس العالم رقم (1) بالقاهره ( والمؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ) وبالفعل تم ‏إستقبالهم بالمطار من قبل مسئولين الحجر الصحى بالمطار وتم الكشف عليهم وبعد التأكد من ‏سلامتهم تم أخذ جميع بياناتهم ومكان إقامتهم بمصر للمتابعه اليوميه لهم بعد ذلك ( وقد ‏إستغرق خروجهم من مطار القاهره بعد وصولهم أكثر من 8 ساعات كامله ). ‏

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‏5-‏ ‏ لايمكن لأى دوله مقام على أرضها أى بطوله كبرى مؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ‏فى أى رياضه أوليمبيه أن تمنع أى دوله أخرى من المشاركه ( إذا كان لاعبيها بحاله صحيه ‏سليمه وغير معديه ) لأى سبب كان . ‏

‏6-‏ ‏ يوجد بجمهورية مصر العربيه أكثر من منتخب للصين ( فى العاب أخرى غير الخماسى ‏الحديث ) وسوف يشاركون أيضاً فى تصفيات مؤهله للدوره الأوليمبيه وأيضاً تم عمل نفس ‏الإجراءات الوقائيه لهم التى تمت مع منتخب الخماسى الحديث . ‏

7-‏ يوجد متابعه يوميه أيضاً من اللجنه الطبيه بالإتحاد مع البعثه الصينيه وتعاون تام وذلك دون ‏أن نعرض البعثه الصينيه لأى إحراج أو سوء معامله أو تفرقه عنصريه إتجاههم.‏

وفى النهاية نؤكد للجميع أن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث قد اتخذ كل الإجراءات ‏القانونية والصحية الوقائية المطلوبة ولاعبينا ومدربينا يتدربون ( مع منتخبات أخرى أجنبيه ) ‏مع المنتخب الصينى ولا نقبل أن يتم معاملة أى لاعب أو مدرب فى ضيافتنا بجمهورية مصر ‏العربيه إلا بكل إحترام ونحن جميعاً فى مؤازرة المنتخب الصينى لمنع أى تفرقه عنصريه ‏غير مقبوله إتجاههم من أى فرد.‏

ونؤكد بأن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث يساند الشعب الصينى محنته الحاليه ويتمنى ‏انتهاءها قريباً. وموقفنا هو نفس موقف الدوله وهو مساندة دوله صديقه فى محنتها وتوفير ‏كافة سبل الدعم والمسانده لمن يمثلوها على أرض مصر الحبيبة. ‏

رب احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا جمهورية مصر العربية.‏

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين، النمسا، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام ‏الإتحاد الدولى.‏



بيان الخماسى 2