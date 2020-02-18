شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر اصطحاب الزمالك لكأس السوبر الإفريقي فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو نادي الزمالك باصطحاب كأس السوبرالافريقي في رحلة الفريق إلى الامارات لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها بعد غد أمام الأهلي علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويرغب مسئولي الزمالك في وضع كأس السوبر الافريقي والسوبرالمصري في حالة حصول الزمالك علي اللقب أمام الأهلي يوم الخميس، للاحتفال باللقبين معا، بعد فوز الزمالك علي الترجي التونسي الجمعة الماضي في السوبرالافريقي، ووضع الكأسين معا والتقاط صورة تذكارية للفريق مع الكأسين لتوثيق حصول الزمالك علي بطولتين في أقل من اسبوع.

من جانبه يقوم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق ، خلال رحلة أبو ظبي ويحرص كاسونجو علي التحرك الدائم مع ساسي نظرا لاجادة الثنائي اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجاني ساسي وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسي بترجمة جلسة مرتضي منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لان أحمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفني ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك في الجلسة.

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في سياق مختلف عرض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى، التى أقيمت الجمعة الماضى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف فى الدوحة.

كارتيرون عقد جلسة فنية مع لاعبيه فى فندق الإقامة بأبو ظبى، شرح خلالها الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة لتفاديها فى مباراة السوبر المقرر لها بعد غد أمام الأهلى، وتحديدا تراجع أداء الفريق والتزام اللاعبين بالدفاع فى آخر ربع ساعة من المباراة والتى كادت أن تتسبب فى إحراز الفريق التونسى هدف فى اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، عن سعادته بعودة الحارس للمُشاركة مُجدداً مع الفريق بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، حيث دفع به المدرب في ودية جولدى، التي جمعت الفريقان لمدة 50 دقيقة، مساء أول أمس، الأحد، على ملعب النادى الأبيض، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الأبيض كلاً من مصطفى فتحى وإمام عاشور، والتي جاءت ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، بعد غد، الخميس، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في بطولة السوبر المصرى، في اللقاء الذى يبحث الأبيض عن الانتصار به من أجل تحقيق لقب السوبر المحلى بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى بالفوز على فريق الدم والذهب بثلاثة أهداف مقابل هدف.