شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الإسماعيلى لا يخشى الرجاء والانتصار دفعة قوية قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود دونجا لاعب ارتكاز الإسماعيلى أن اللاعبين لا يخشون مواجهة الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس فى إياب الدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وحصد الإسماعيلى فوزا على ملعبه بهدف من النجم التونسى فخر الدين بن يوسف بلقاء الذهاب حيث يحتاج للفوزأوالتعادل بأى نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية.

وأضاف لاعب وسط الدراويش: "أرى أن الفوز مع الحفاظ على نظافة شباكنا بلقاء الذهاب سيضع المنافس تحت ضغط كبير فى مواجهة الإياب بالمغرب".

وواصل "اعتدت على اللعب وسط الحضور الجماهيرى ،ونتطلع لحصد لقب البطولة العربية من خلال مساندة جماهيرنا".

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وأتم حديثه قائلا: "هذا الفوز سيمنحنا دفعة مميزة قبل مواجهة بيراميدز المنتظرة بكأس مصر".

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الاسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائزمن الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى.