قمة السوبر في حضور الأجانب..الأهلي يتفوق وتعثر دائم للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو



في مباراة القمة الأولى هذا الموسم، ينتظر متابعو الكرة المصرية والعربية مواجهة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بكأس السوبر المصري لموسم 2019-2020.

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك يوم الخميس المقبل في الساعة السابعة مساءً، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

وشهدت بطولة كأس السوبر مواجهة القطبين الأهلي والزمالك 6 مرات من قبل، تفوق الأهلي في 5 لقاءات، بينما فاز الزمالك في مباراة وحيدة فقط.

ويدخل القطبان لقاء السوبر المقبل تحت قيادة أجنبية للطرفين وهو أمر يحدث للمرة الثالثة في مباريات القمة بالبطولة، حيث يتولى السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للنادي الأهلي بينما يقود فريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويُعد فريق الأهلي الطرف الأوفر حظا في مباريات القمة ببطولة السوبر عندما يقوده مدربين أجانب، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أي مواجهة جمعته مع الزمالك في البطولة وهو يقوده مدرب غير مصري.

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ويسعى فايلر للاستمرار على نفس نهج الأجانب السابقين، فيما يسعى كارتيرون لكسر تفوق أجانب الأحمر وتحقيق اللقب على حساب الأهلي في السوبر ليصبح أول مدرب يحقق ذلك.

وقاد المدربين الأجانب فريق الأهلي في مواجهة القمة بكأس السوبر خلال 4 مناسبات، وتوج الفريق الأحمر بذهب البطولة في جميع هذه اللقاءات، وكان أولها فوز القلعة الحمراء بلقب السوبر عام 2003 عندما كان يقود الفريق حينها المدرب البرتغالي توني أوليفيرا، بالفوز بضربات الترجيح أمام الزمالك الذي كان يقوده خلالها مواطنه نينو فينجادا.

وفي ثاني لقاءات السوبر بين القطبين بقيادة أجنبية على الخطوط للأهلي، تفوق البرتغالي مانويل جوزيه عام 2008 بثنائية أحمد حسن وإينو على حساب الزمالك بقيادة الهولندي رود كرول، بينما في المناسبة الثالثة خلال عام 2014 تمكن الأسباني خوان كارلوس جاريدو من الفوز على القلعة البيضاء بضربات الترجيح في المباراة التي شهدت إطاحة كوفي بركلة حاسمة أعادت الأهلي للمباراة.

وكان الفوز الأخير لأجانب المارد الأحمر على الزمالك في النسخة الأخيرة للبطولة تحت قيادة رينيه فايلر مدرب الفريق الحالي على حساب الزمالك بقيادة الصربي ميتشو في المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر، لم يفلح أي مدرب أجنبي في قيادة فريق الزمالك من قبل للتتويج بالسوبر على حساب الأهلي، حيث تعد المرة الوحيدة التي فاز بها الفريق بلقب البطولة أمام الأهلي كانت تحت مسئولية فنية لمدرب مصري وهو محمد حلمي في النسخة التي أقيمت عام 2017 وفاز خلالها الزمالك بضربات الترجيح بعد ضربة حسام غالي الأخيرة التي أطاح بها في المدرجات.

وخاض الزمالك قمة السوبر أمام الأهلى تحت قيادة مدرب أجنبي له في 4 مناسبات خسرها جميعا، فبجانب نسختي 2003، و2008، و2019، خسر الزمالك عام 2015 تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا بنتيجة 3-2.