قبل السوبر.. عبد الفضيل لمصراوي: كارتيرون مطالب بعمل "نفسي" بسبب التتويج الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يرى شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن مباراة السوبر خارج التوقعات أو الحسابات نظرا لصعوبتها علي كلا الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري بمدينة ابو ظبي الإماراتية.

وقال عبد الفضيل في تصريحات لك: "الزمالك يلعب المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن توج ببطولة السوبر الأفريقي أمام الترجي وقدًم مستوي مميز جدًا واحترم الخصم حتى نجح في تحقيق هدفه من اللقاء".

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وأضاف: "الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون عليه تهيئة اللاعبين نفسيًا وإخراجهم من نشوة الفوز علي الترجي والفرحة المبالغ فيها لأن الأمور أمام الأهلي ستختلف تماما نظرًا لتفوق الفريق الأحمر في كل الأمور، المدرب الفرنسي عليه دور كبير يتعلق بالعامل النفسي مع لاعبيه أكثر من الجانب الفني أو الخططي".

وواصل: "شاركت كثيرًا أمام الزمالك من قبل وكنت اري الرُعب في نظرات لاعبيه بمجرد رؤية القميص الأحمر، هذه حقيقة ندركها تمامًا كجيل سابق للفريق".

وأكمل: "مثلًا الزمالك كان يقدم مستوي مميز خاصة مع حسام حسن وجيسوالدو فيريرا وفي فترات سابقة توقع البعض أن يهزم الأهلي، لكن كنًا نتغلب عليه ونقدم مستوي أفضل منه وهذا يعود إلي ثقة لاعبينا في أنفسهم وثقتهم في المكان الذي يعملون بداخله وأيضا ثقة الجمهور الغفير فيهم".

واختتم: "بصفتي مدافع، أطالب دفاع الأهلي بأن يراقب مفاتيح لعب الزمالك وأن يكون هناك ربط جيد في الخط الخلفي مع حارس المرمي محمد الشناوي لتحصين مرماه من أي أهداف".