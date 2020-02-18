مباشر.. مصر 0 - 0 الجزائر.. كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع منتخبا مصر والجزائر في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عام.

ويلعب منتخبا مصر والجزائر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتي شهدت تفوق السعودية -مستضيف المسابقة- على فلسطين بأربعة أهداف نظيفة ظهر اليوم الثلاثاء.

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وجاء تشكيل مصر على النحو التالي: فارس السيد، حازم هاني، حسام عبد المجيد، حسام حسن، العربي بدر، إبراهيم عادل، أحمد نبيل، أسامه فيصل، محمود جهاد، محمد أشرف، محمود صابر.

وعلى الجانب الأخر يلعب الجزائر بتشكيل مكون من : رضوان معاشو، محمد حميدي، شمس الدين بكوش، أيوب دربال، ياسين تيتراوي، حذيفة عرفي، محمد بلخير، مروان زروقي، طلال بوالصوف، عبد الجليل منصر، ميلود دادا.



وسجل المنتخب المصري هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 7، بعدما تلقى أسامه فيصل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها بقدمه مباشرةً في الشباك الجزائرية.