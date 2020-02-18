استعدادات أبوظبي للسوبر المصري.. فاصل بين الجماهير.. وفتح أبواب الاستاد مبكراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تواصل أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها من أجل استضافة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم الخميس المقبل.

استاد محمد بن زايد في أبوظبي يستضيف قمة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري كامل العدد، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الإمارات السوبر، والثانية لملعب محمد بن زايد.

وقررت اللجنة المنظمة للمباراة في أبوظبي عمل فاصل بين جماهير الأهلي والزمالك يحتوي على مدرجات فارغة كمنطقة عازلة بين عُشاق الأحمر والأبيض.

كما تقرر فتح أبواب استاد محمد بن زايد مبكراً، قبل 4 ساعات من بداية المباراة لتسهيل عمل دخول الجماهير إلى الأماكن المخصصة لهم وفقاً للتذاكر التي يحملونها.