في 5 نقاط.. بيان رسمي من برشلونة بعد اتهامات "التشوية" على التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر نادي برشلونة بيانا، اليوم الثلاثاء، للتعليق على ما تردد عن تعاقد النادي مع حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة بعض اللاعبين.

وجاء في البيان 5 نقاط:

1- ينكر نادي برشلونة صلته بأي تعاقدات يرتبط بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبث رسائل سلبية ضد أي شخص.

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2- شركة I3 Ventures المتعاقدة مع النادي لا ترتبط بأي من الحسابات التي تم الإشارة إليها، وفي حالة وجد أي صلة سيتم إنهاء التعاقد فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن النادي.

3- يشير نادي برشلونة إلى أن تعاقد برشلونة مع الشركة يتضمن متابعة تحليل حسابات التواصل الاجتماعي سواء كان الإيجابية منها أو السلبية.

4- من خلال التعاقد لتقديم تلك الخدمة، يحاول النادي رعاية والحفاظ على سمعة كافة الأشخاص الذين لهم صلة بالنادي سواء (الرعاة أو اللاعبون أو أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء وأعضاء نادي الداعمين..).

5- يطالب النادي بتصحيح فوري للمعلومات المنشورة ويحتفظ بالحق في ممارسة الإجراءات القانونية ضد من يواصلون توريط النادي في مثل هذه الممارسات.