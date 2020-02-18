«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر

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البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

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