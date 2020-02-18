سهيل العريفي: يتبقى 28 % من تذاكر الزمالك في مباراة السوبر

أكد سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، أنه ينتظر التقرير النهائي الخاص بعملية بيع تذاكر مباراة السوبر بنهاية كل يوم، إلا أنه علم صباح اليوم أنه لا يزال هناك 28 % من التذاكر المخصصة للزمالك متاحًا للجماهير.

قال العريفي، إنه يتوقع نفاذ تذاكر الزمالك مثلما حدث مع الخاصة بالأهلي، مع نهاية اليوم غدًا، مطالبًا

جماهير الناديين القادمين لملعب محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة بعد غد الخميس التحرك في توقيت مبكر تفاديًا للازدحام لأن هذه الأعداد كبيرة للغاية ومباراة السوبر المصري تمثل كلاسيكو العرب وتحظى بإقبال واهتمام كبير وعشق من جانب كل الجاليات العربية وعلى رأسها المصرية والإماراتية.

كشف العريفي أن الاجتماع الفني الخاص

بالمباراة سيكون في العاشرة صباح الغد، بتوقيت الإمارات أي الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيتم عقد مؤتمر الجهاز الفني للأهلي في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يليه مؤتمر الزمالك بنصف ساعة فقط.

عن الشخصيات التي ستكون حاضرة لهذه المباراة، قال العريفي، هي مسئولية اتحاد الكرة المصري، لأنها الجهة المسئولة عن المباراة والبطولة ونحن فقط جهة منظمة للبطولة، أما الشخصيات التي ستقف على منصة التتويج بعد المباراة، بالتأكيد سيكون هناك شخصيات من مصر والإمارات، وسيتم تحديدها واختيارها خلال اجتماع الغد.