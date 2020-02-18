سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الاتصالات وديًا استعدادًا للقناة

انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع نظيره الاتصالات، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جاء الشوط الأول قويًا، في ظل الدفاع الكبير من لاعبي الاتصالات، ولم ينجح سيراميكا كليوباترا في هز

شباك الخصم لينتهي الشوط بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني استطاع أحمد وجيه تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقيتين 30 و 35، استطاع الاتصالات تسجيل هدفين متتاليين، قبل أن ينجح شادي حسين في تسجيل هدف التعادل

بالدقيقة 38، لتنتهي المباراة القوية بهذه النتيجة.

حرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على إشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الزرقا التي أقيمت مساء أمس على ملعب رأس البر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

يستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة القناة في الثانية والنصف مساء الإثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.