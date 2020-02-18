« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

يستضيف استاد “هزاع بن زايد” بالإمارات مباراة العين مع النصر السعودي والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير وذلك بالجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر مع العين مساء الثلاثاء عند تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و6:55 بتوقيت أبو ظبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتضم المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا فرق؛ السد القطري والعين الإماراتي والنصر السعودي وسباهان الإيراني وهي مجموعة “الموت” نظراً لقوة عناصر كل فريق.

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ويدخل العين تلك المباراة على أمل مصالحة جماهيره بعد خسارته 4-0 من سباهان في الجولة الأولى بينما النصر سيكون الضغط عليه أقل نسبياً بعد تعادله المثير 2-2 مع السد.

كما ستتابع الجماهير عن كثب ما سيقدمه الثنائي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر ولابا كودجو مهاجم العين خاصةً أنهما أخطر العناصر في الفريقين ودائماً ما يقدمون إضافة قوية في الدقائق التي يلعبونها.



حمدالله – النصر:

شارك حمدالله هذا الموسمم مع النصر حتى الآن في 20 مباراة بواقع 1781 دقيقة لعب بمختلف البطولات وسجل 22 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة؛ (16 هدفاً في الدوري السعودي -5 أهداف في كأس الملك – هدف في السوبر السعودي – هدف في دوري أبطال آسيا).