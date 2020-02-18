تشكيل التعاون السعودي أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالى فيتور كامبيلوس المدير الفنى للتعاون عن تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري

أبطال آسيا.

يدخل التعاون المباراة بالتشكيل الآتى : كاسيو، ياسين برناوي، طلال العبسي، فهد الرشيدي، سيدريك أميسي، محمد السهلاوي،

فيصل درويش، أحمد عسيري، محمد أبو سبعان، عبدالمجيد السواط.

يذكر أن الدحيل يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن التعاون الذي يحل وصيفًا.

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