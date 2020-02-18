بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر بتاريخ 18-02-2020 دوري ابطال اسيا

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة نارية ضد العين الإماراتي وذلك مساء اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
ويخوض النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراته مع العين الإماراتي وذلك في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة مكة المكرمةو6:55 بتوقيت أبو ظبي.
ويقع فريق النصر السعودي ضمن فرق المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020 رفقة؛ العين الإماراتي وسباهان والسد.
وكان النصر قد تعادل 2-2 على ملعبه مع السد في المباراة الماضية لذلك يدخلالفريق تلك المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل المنافسة على صدارة المجموعة والتي يحتلها حالياً سباهان بعد فوزه على العين 4-0 بالجولة الماضية.
– تشكيلة النصر المتوقعة ضد العين:
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد، نايف الماس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام
خط الوسط: مختار علي، جوليانو، يحيى الشهري، عبدالرحمن الدوسري
خط الهجوم: نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله
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