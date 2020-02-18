بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر بتاريخ 18-02-2020 دوري ابطال اسيا

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة نارية ضد العين الإماراتي وذلك مساء اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويخوض النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراته مع العين الإماراتي وذلك في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة مكة المكرمة

و6:55 بتوقيت أبو ظبي.

ويقع فريق النصر السعودي ضمن فرق المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020 رفقة؛ العين الإماراتي وسباهان والسد.

وكان النصر قد تعادل 2-2 على ملعبه مع السد في المباراة الماضية لذلك يدخل

الفريق تلك المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل المنافسة على صدارة المجموعة والتي يحتلها حالياً سباهان بعد فوزه على العين 4-0 بالجولة الماضية.

– تشكيلة النصر المتوقعة ضد العين:

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حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد، نايف الماس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: مختار علي، جوليانو، يحيى الشهري، عبدالرحمن الدوسري

خط الهجوم: نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله