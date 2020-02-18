نتيجة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب “هزاع بين زايد” قمة عربية نارية بين العين الإماراتي والنصر السعودي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020، وذلك بعد سقوط الفريقين في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، وعلى قناة الكأس الرياضية بتعليق “منتصر الازهري”، ستنطلق في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

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حيث تعرض العين لخسارة مذلة أمام سباهان أصفهان الإيراني برباعية نظيفة على أرضه، الأهداف جاءت عن طريق محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

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النصر أيضًا لم يستطع الفوز على أرضه في ستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، حيث تعادل مع السد القطري بهدفين لمثليهما، فسجل للعالمي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 7 وعبد الرحمن العبيد في الدقيقة 53، والسد سجل له بغداد بونجاح في الدقيقة 9 أما حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 48.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالاتي سباهان أصفهان الإيراني في المركز الأول بثلاث نقاط وسجل 4 أهداف ولم يتلق أي أهداف، والسد القطري ثانيًا بنقطة واحدة وسجل هدفين وعليه إثنين، أما النصر السعودي فيأتي ثانيًا بالتساوي مع السد بنقطة واحدة وله هدفين وعليه إثنين، أما العين الإماراتي فبدون نقاط لم يسجل وعليه أربعة أهداف.

يذكر ان اللقاء الوحيد الذي جمع بين الفريقين كان عام 2014 فى بطولة نادي العين الدولية، والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف.

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