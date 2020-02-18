جدول مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18-2-2020، في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا والدوري المغربي والدوري العراقي وكوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أميريكانا، ويتضمن هذا الموضوع القنوات الناقلة لجميع المباريات.

تنطلق مباريات اليوم الثلاثاء في وقت مُبكر عند الساعة 10:17 بتوقيت جرينيتش، عندما يحل فريق بيرث جلوري الأسترالي على إف سي طوكيو الياباني في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 لحساب المجموعة F.

وتستكمل مباريات دوري أبطال آسيا قبل ساعات من مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيستضيف العين الإماراتي نظيره النصر السعودي في منافسات المجموعة D، وفي نفس المجموعة سيحل سباهان أصفهان الإيراني ضيفًا على السد القطري.

كما سيزور نادي الدحيل القطري ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لملاقاة التعاون في المجموعة C التي ستشهد كذلك مواجهة عربية إيرانية بين الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس على ملعب نادي الشارقة، وهي مباراة مقدمة من تاريخ 4 مايو 2020.

وفي مباريات السهرة، يصطدم حامل لقب دوري أبطال أوروبا “ليفربول” بالفريق الدفاعي صعب المراس “أتلتيكو مدريد” في ذهاب ثمن النهائي على ملعب الأخير “واندا ميتروبوليتانو”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وهو نفس موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان لحساب نفس المرحلة.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ذهاب ثمن النهائي

دوري أبطال آسيا – دور المجموعات

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تشيانجراي يونايتد – بكين جوان (12:45 جرينيتش، 14:45 مصر)، قناة بي إن سبورتس.

العين – النصر (14:55 جرينيتش، 16:55 مصر)، قناة بي إن سبورتس 4 + قناة الكأس 7.

السد – سباهان أصفهان (15:35 جرينيتش، 17:35 مصر)، قناة بي إن سبورتس 1 + الكأس 6.

التعاون – الدحيل (15:35 جرينيتش، 17:35 مصر)، قناة بي إن سبورتس 2 + قناة الكأس 3 + قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

الشارقة – بيرسبوليس (15:35 جرينيتش، 17:35 مصر)، قناة بي إن سبورتس 3 + قناة الكأس 8.

الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 16

أولمبيك خريبكة – أولمبيك آسفي (16:00 جرينيتش، 18:00 مصر)، القناة الرياضية المغربية.

الدوري العراقي الممتاز – الجولة 1

أربيل – الحدود (12:30 جرينيتش، 14:30 مصر)، القناة العراقية الرياضية.

الدوري السوداني الممتاز – الجولة 21

الأهلي عطبرة – هلال الأبيض (16:30 جرينيتش، 18:30 مصر).

الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم) – الجولة 15

بتروجيت – النصر (12:30 جرينيتش، 14:30 مصر)، قناة النيل للرياضة.

غزل المحلة – دكرنس (12:30 جرينيتش، 14:30 مصر)، قناة النيل للرياضة.

كأس سلطنة عمان (كأس جلالة السلطان قابوس) – نصف النهائي

عبري – العروبة (13:25 جرينيتش، 15:25 مصر)، قناة سلطنة عمان الرياضية.

النهضة – ظفار (15:40 جرينيتش، 17:40 مصر)، قناة سلطنة عمان الرياضية.

كوبا سود أميريكانا – إياب الدور التأهيلي

جاليشيا دي أراجوي الفنزويلي – كوويمبو يونيدو التشيلي (23:15 جرينيتش، 00:15 صباح الاربعاء بتوقيت مصر).

يونيو لا كاليرا التشيلي – فلومينينسي البرازيلي (23:15 جرينيتش، 00:15 صباح الاربعاء بتوقيت مصر).

أوكاس الإكوادوري – فيليز سارسفيلد الأرجنتيني (00:30 جرينيتش، 2:30 صباح الأربعاء بتوقيت مصر)، قناة بي إن سبورتس 3.

كوبا ليبرتادوريس – الدور التأهيلي الثالث