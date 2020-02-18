اونلاين | يلا شوت - bein sport مشاهدة مباراة النصر والعين كورة لايف العين ضد النصر yallashoot يوتيوب بث مباشر النصر ضد العين أونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت - bein sport مشاهدة مباراة النصر والعين كورة لايف العين ضد النصر yallashoot يوتيوب بث مباشر النصر ضد العين أونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع ميركاتو داي بث مباشر لمباراة العين والنصر في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

يستضيف العين الإماراتي نظيره النصر السعودي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

Advertisements

وسيسعى الفريق المضيف إلى تحقيق الفوز من اجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الخسارة المهينة التي تلقاها في الجولة الماضية امام “سباهان اصفهان الإيراني“.

بينما سيحاول فريق النصر استغلال الفترة السيئة التي يمر بها فريق العين، ويطمح إلى خطف الثلاث نقاط من ملعب “هزاع بن زايد”.

وكان العالمي قد تعادل ايجابيًا مع “السد القطري” في المباراة الإفتتاحية للمجموعة التي يتصدرها فريق “سباهان اصفهان” بـ3 نقاط ويأتي خلفه كل من النصر والسد بنقطة واحدة ويتذيل ترتيب المجموعة فريق العين برصيد خالي من النقاط.