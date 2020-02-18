اونلاين | يلا شوت Deheel مشاهدة مباراة الدحيل والتعاون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش التعاون رابط Tawan NOW

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معلومات مباراة التعاون والدحيل

البطولة : دوري أبطال آسيا 2019 .

موعد المباراة : الساعة 5:35 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:35 مساءاً بتوقيت السعودية.

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تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 18-2-2020 .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

التعليق الصوتي : علي محمد علي .

ملعب المباراة : استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية .

نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .