اونلاين | كورة لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب هزاع بين زايد قمة عربية نارية بين العين الإماراتي والنصر السعودي ، وذلك بعد في سقوط الفريقين في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث تعرض العين لخسارة مذلة أمام سباهان أصفهان الإيراني برباعية نظيفة على أرضه، الأهداف جاءت عن طريق محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

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النصر أيضًا لم يستطع الفوز على أرضه في ستاد الأمير فيصل بن فهد «الملز» حيث تعادل

مع السد القطري بهدفين لمثليهما، فسجل للعالمي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 7 وعبد الرحمن العبيد في الدقيقة 53، والسد سجل له بغداد بونجاح في الدقيقة 9 أما حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 48.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالاتي سباهان أصفهان الإيراني في المركز الأول بثلاث نقاط وسجل 4 أهداف ولم يتلق أي أهداف، والسد القطري ثانيًا بنقطة واحدة وسجل هدفين وعليه إثنين