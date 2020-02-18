اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة السد وسيباهان أصفهان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Sadd رابط مباشر السد KORA ONLINE

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تابع لايف مباراة السد وسباهان أصفهان مباشر، حيث يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سباهان أصفهان، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق السد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد ستة أهداف في مرماه.

آخر إِستعدادات سباهان أصفهان قبل ملاقاة السد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة السد ضد سباهان أصفهان

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مباراة السد وسباهان أصفهان بث مباشر، وسوف يدخل فريق سباهان أصفهان مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق السد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق سباهان أصفهان في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق سباهان أصفهان في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق سباهان أصفهان في الفترة الماضية، نجح فريق سباهان أصفهان في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق سباهان أصفهان خمسة أهداف في مرماه.

موعد مباراة السد وسباهان أصفهان الثلاثاء في دوري أبطال آسيا: والقنوات الناقلة لمُباراة السد ضد سباهان أصفهان بث مباشر