رياضة | أتلتيكو مدريد ضد ليفربول معركة تكسير العظام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد ضد ليفربول معركة تكسير العظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي .

وساهمت فترة العطلة الشتوية التي حصل عليها الفرق الأوروبية في إيجاد فارق زمني كبير بين دور المجموعات وعودة الأدوار الإقصائية من البطولة القارية .

وستلعب مباريات دور الستة عشر من البطولة وسط آمال الكثير من الفرق للوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام في إستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية يوم الثلاثين من شهر مايو المقبل .

ويعود ليفربول الإنجليزي من جديد إلى معقل واندا ميتروبوليتانو الذي فاز فيه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي بطولة العام الماضي .

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كما يصل الألماني يورجن كلوب الذي وصل إلى النهائي في النسختين الماضيتين من ذات الأذنين إلى ملعب الروخيبلانكوس الذي قدم فيه مباريات لا تنسى .

وتمكن الريدز من تحقيق الفوز في جميع المباريات الأوروبية التي خاضها الفريق تحت إمرة الألماني يورجن كلوب ذهاباً وإياباً .

كما أن أتلتيكو مدريد الذي وصل إلى نهائي بطولتي 2013-2014 و 2015-2016 لم يخسر سوى مباراة واحدة على أرضة كانت على يد تشيلسي موسم 2017-2018 في دور المجموعات خلال الخمسة وعشرين مباراة الأخيرة .

ويأمل أبناء سيميوني في تحقيق نتيجة إيجابية ذهاباً على أرضهم وبين جماهيرهم قبل الموقعة المرتقبة التي تنتظرهم إياباً على ملعب أنفيلد الصعب .