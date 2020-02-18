رياضة | فوز غزل المحلة ودمنهور وتعادل فاركو بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز غزل المحلة ودمنهور وتعادل فاركو بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت ثلاث مباريات اليوم في إفتتاح منافسات الجولة 15 للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، حيث حقق فريق دمنهور فوزا هاما على فريق المالية بهدفين مقابل .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم المالية بهدف أحمد العش من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وتعادل مصطفى سماره لدمنهور في الدقيقة 25 .

وشهد الشوط الثاني، إهدر دمنهور، ركلة عن طريق اللاعب إسلام رمضان، ثم سجل دمنهور هدف الفوز في الدقيقة 85 عبر اللاعب عصام عادل.

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وفاز فريق غزل المحلة على فريق دكرنس بهدف نظيف سجله فتحي مبروك

من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق الحمام مع فريق فاركو بدون أهداف، ولم يقام لقاء الأوليمبي والرجاء

لعدم صلاحيه الملعب.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط