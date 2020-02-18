رياضة | تشكيل قمة العين والنصر في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل قمة العين والنصر في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي تشكيل فريقه لمباراة العين الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا من مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد بدبي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

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برادلي جونز، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، نايف ألماس، عبدالرحمن العبيد، مختار علي، عبدالرحمن الدوسري، نور الدين أمرابط، جوليانو، يحيى الشهري، عبد الرزاق حمد الله.

بينما جاء تشكيل بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على النحو التالي:

خالد عيسى، سالم عبدالله، إسماعيل أحمد، كايو كانيدو، إسلام خان، لابا كودوجو، أحمد برمان، محمد أحمد، عمر ياسين، تسوكاسا تشيوتاني، سعيد جمعة.