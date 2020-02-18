رياضة | هجوم كاسح ضد دفاع هش.. كيف ينجح فافر في صد الطوفان الباريسي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم كاسح ضد دفاع هش.. كيف ينجح فافر في صد الطوفان الباريسي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني لمواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات الدور ثمن النهائي مرحلة الذهاب من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

ويعاني الجراد الأصفر من حالة تناقض غريبة على مستوى الخطوط وهو ما يتناوله معكم " الخليج 365 الرياضي " في التقرير التالي لإلقاء الضوء على هجوم الفريق الباريسي وخط الدفاع الألماني .

نقاط ضعف واضحة دفاعياً

المباراة سوف تكون خاصة للفريق الألماني خاصة أن الغريم الفرنسي يقدم كرة هجومية كبيرة ويتوفر على ترسانة من المهاجمين مثل مبابي ونيمار وكافاني مع الوافد الجديد الأرجنتيني ماورو إيكاردي .

وتمتلك تلك الأسماء فعالية كبيرة على المرمى وقادرين على التسجيل من أنصاف الفرص ما يجعل لوسيان فافر أمام معضلة كبيرة تتمثل في إيجاد حل للعائق الذي سيقع فيه .

وعلى مدار الشهر الجاري لعب بروسيا دورتموند أربعة مباريات في بطولة الدوري والكأس ولم ينجح في الحفاظ على الشباك نظيفة سوى في مبارتين فقط فيما إستقبل سبعة أهداف في اللقاءين الآخريين .

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حيث تغلب دورتموند على يونيون برلين 5-0 وخسر من فيردر بريمن 2-3 وأمام ليفركوزن 3-4 قبل أن يضرب آينتراخت فرانكفورت 4-0.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث في البوندسليجا لكنه صاحب أسوأ خط دفاع من بين المراكز الأربعة الأولى بالدوري الألماني حيث إستقبلت شباكه خلال المباريات الماضية 32 هدفاً.

في المقابل إستقبلت شباك المتصدر بايرن ميونخ 24 هدفاً والوصيف لايبزيج 25 هدفاً وصاحب المركز الرابع بروسيا مونشنجلادباخ 24 هدفاً فقط .

الهجوم الكاسح لغز محير

ومع الدفاع الهش الذي يتوفر عليه الفريق الالماني إلا أنه سيواجه هجوم كاسح مدمر من جانب الفريق الباريسي الذي يمتلك أسماء سبق وأن نوهنا عنها عاليه مع أنخيل دي ماريا .

ويعتبر فريق نادي باريس سان جيرمان من أقوى خطوط الهجوم في الدوريات الخمسة الكبرى بل هو الأقوى فعلاً بعد أن نجحوا في تسجيل 67 هدفاً بالدوري الفرنسي في الوقت الذي يحتل فيه بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 63 هدفاً بالتساوي مع أتالانتا الإيطالي .

ليبقى الحل الوحيد في إيقاف هجوم باريس الكاسح إغلاق منافذ اللعب والإعتماد على توزيع الكرات بمنطقة عرض الملعب لفتح التكتلات الدفاعية وتسجيل أهداف تسهل على فافر ورفاقه مهمة العبور في لقاء الإياب.