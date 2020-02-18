رياضة | بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي ريال مدريد لاعبه البرازيلي رينير لجماهيره التي حضرت إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو لاستقبال اللاعب الجديد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن تقديم رينير هو التقديم ذو الدموع الأكثر في التاريخ في السانتياجو برنابيو".

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وتابعت: "لم يتمكن النجم البرازيلي ، برفقة والديه ، من السيطرة على دموعهم أثناء عرض المقطع التقديمي له كلاعب جديد لريال مدريد".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "آس" واقعة طريفة أثناء تقديم رينير، قائلة: "في واحدة من اللقطات المضحكة خلال تقديم رينيير، قام اللاعب البرازيلي بإلقاء بعض الكرات للجماهير المتواجدة".

واختتمت: "أحد المشجعين المتحمسين كاد أن يسقط على رأسه، لكنه محظوظ بمساعدة أحدهم له قبل سقوطه".